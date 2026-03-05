国会議事堂中道改革連合は、消費税減税や給付付き税額控除などを協議する「社会保障国民会議」に参加する方向で検討に入った。複数の関係者が5日、明らかにした。立憲民主、公明両党も同調する方針で中道と協議している。国民民主党の玉木雄一郎代表は5日の党会合で、党として出席する意向を明言した。政権側から打診を受けた4野党が参加する公算が大きくなった。国民会議は高市政権が主導しており、野党側には参加すれば、与