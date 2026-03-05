高市首相は５日、米ＡＩ（人工知能）企業パランティア・テクノロジーズ創業者のピーター・ティール氏と首相官邸で約２５分間面会した。ティール氏は、米決済大手ペイパルの創業者で、バンス米副大統領と関係が深いことでも知られている。面会に同席した佐藤啓官房副長官は同日の記者会見で、「日米の先端技術分野の現状や展望などについて意見交換した」と語った。今月中旬に控える首相の訪米に関する話題が出たかどうかは、