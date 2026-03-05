「キャプテントークセンバツ２０２６」が５日、大阪市内で行われ、今秋ドラフト上位候補である山梨学院の投打「二刀流」菰田陽生投手（２年）が参加。言葉でライバル校に影響を与えた。１９日に開幕するセンバツに出場する３２校の主将が出席し、今年から４人ずつに分かれたディスカッション形式に。「高校野球で身につけた心・技・体」について議論した。菰田は大垣日大、東洋大姫路、長崎西と同じ班に。「心」について