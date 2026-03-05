夕方の暗くなる時間帯に電気がついていない家を狙い、空き巣を繰り返していた男が逮捕されました。宮原幹男容疑者（54）は1月、東京・町田市の住宅に侵入し、現金7万5000円のほか、ネックレスなど貴金属17点40万円相当を盗んだ疑いがもたれています。宮原容疑者は、盗んだ貴金属を質店に持ち込みおよそ100万円で売りさばいていて、「パチスロやキャバクラ代に使った」などと容疑を認めているということです。夕方の暗くなる時間帯