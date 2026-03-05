香川県で約10年ぶりに民間の小劇場がオープンします。商店街の空き店舗を活用した取り組みで、あさって（7日）高松市で、こけら落とし公演を迎えます。 【写真を見る】商店街の空き店舗を利用した小劇場がオープン新たな表現の発信基地に7日こけら落とし公演【香川・高松市】 こけら落とし公演を前に準備が佳境を迎えている「絵本の劇場カメレオン」です。高松市の田町商店街で30年以上空き店舗となっていた場所