アップルは今週、複数の新製品を一気に発表した。ここでは「MacBook Neo」や「iPhone 17e」などの新製品を、一気におさらいしてみよう。 （関連：【画像】登場した製品の一覧） ■初の「A」チップ搭載Macが誕生約10万円のノートブック『MacBook Neo』 今回の新製品ラッシュでの目玉は、『MacBook Neo』だろう。価格は9万9800円（以下すべて税込）からで、ラインナップの中で最も手頃なMacとなっている。心臓部には