（台北中央社）立法院（国会）で野党の賛成多数で可決された「不当党産処理条例」など三つの法改正案について、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は4日、法の公布に必要な副署（連署）を行わないと決定した。これに対し、野党の国民党や民衆党は同日、報道資料を通じて反発した。副署をしないと決めたのは、国民党が戦後に不当に取得した資産を国や元の権利者などに移行することを定めた「不当党産処理条例」改正案の他、衛