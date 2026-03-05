2026年3月2日、韓国メディア・毎日経済によると、昨年、高い合計特殊出生率を示した地域は共通して結婚のために移住してきた女性の割合が高いことが分かった。国家データ処の統計を分析した結果、昨年の出生率上位10地域は、いずれも住民女性に占める結婚移住者の割合が平均を上回っていた。1位は全羅南（チョルラナム）道の霊光（ヨングァン）郡で1．79人。次いで同長城（チャンソン）郡の1．68人、同康津（カンジン）郡の1．64人