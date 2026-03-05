「春闘」が佳境ですが、来年度も「賃上げ」が広がりそうです。ところが、焦点である「実質賃金」のプラス転換に、イラン情勢が水を差す可能性が浮上しています。UAゼンセン永島智子 会長「非常に積極的な内容となっている」国内最大の産業別労働組合「UAゼンセン」。これまでの集計で、正社員が平均5.89％、パート社員が8.04％の賃上げと、前年を上回る水準で妥結したことを明らかにしました。例えば、▼外食大手「すかいら