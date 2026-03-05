4日（水）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は、オポジットの石橋幸大（25）が2025-26シーズンをもって現役を引退すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 島根県出身の石橋は大阪国際大学を卒業後、2023年にV三重へ入団。在籍3年目となる今シーズンはここまで、Vリーグ男子のレギュラーシーズン1試合に出場し、9得点を挙げている。 石橋はクラブ