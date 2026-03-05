Image: Raymond Wong / Gizmodo US ここ数年人気が高まっているオープン型イヤホン。耳を塞がない開放感と周囲の音に気を配れる安全性が支持される理由です。一方で、現代のイヤホンでもはや当たり前の機能になったノイズキャンセリング機能はありません。いや、ありませんでした。今年のCESでは、オープンイヤホンなのにノイキャン機能ありという「それ、できるの？」という二刀流パターン