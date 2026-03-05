2回1死から吉村のスライダーを粉砕…飛距離118メートルソフトバンクの秋広優人内野手が5日、みずほPayPayドームで行われたヤクルトのオープン戦に「5番・一塁」で先発出場。2回に打球速度181キロの“爆速”アーチを叩き込んだ。着弾までわずか4秒。衝撃の一発に「ガチで覚醒きた」「打球見えなかった」とファンも騒然としている。2回1死走者なしで迎えた第1打席だった。吉村貢司郎投手がカウント0-1から投じた内角のスライダー