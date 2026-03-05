40万回以上再生され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、首を長くしてパパさんの帰りを待つ黒猫たちの様子。飼い主さんが羨ましくなるような投稿には、視聴者から「黒猫にゃんの可愛さ全部詰まってて尊い！」「こんなお出迎え、嬉しいですね」などのコメントが集まっています。 【動画：『大好きな人の帰りを待つ黒猫』→玄関から音がすると……「なんて健気」「尊すぎて無理」たまらなく可愛い光景】 モフモフ黒猫のたぬき