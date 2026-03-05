坂の多い街・神戸。歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。今回は番外編として、有馬温泉街の坂道を散策します。神戸市出身のアイドルで、「テラテラ」の池本しおりさんとともに、有馬の街に点在する個性豊かな坂を巡りました。有馬温泉は、六甲山地北側の紅葉谷の麓に広がる山あいの温泉地。大阪や神