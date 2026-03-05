OpenAIやプリンストン高等研究所などの科学チームがGPT‑5.2 Proを利用して、量子重力理論に関する新たな数学的結果を発見したと報告しました。論文はプレプリントサーバーのarXivで公開されています。[2603.04330] Single-minus graviton tree amplitudes are nonzerohttps://arxiv.org/abs/2603.04330Extending single-minus amplitudes to gravitons | OpenAIhttps://openai.com/index/extending-single-minus-amplitudes-