内科検診を受ける女子児童を盗撮し、データを保存したとして、岐阜県大垣市の小学校教師の男(32)が5日、懲戒免職となりました。岐阜県教育委員会によりますと、懲戒免職となったのは、大垣市の小学校教師・岸上涼太被告(32)です。岸上被告は2024年5月、勤務先の小学校で、内科検診を受ける複数の女子児童を隠しカメラで盗撮し、動画データを保存した疑いで逮捕・起訴されています。県教委の聞き取りに、岸上被