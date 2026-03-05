◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―チェコ（５日・東京ドーム）韓国メディア「ＳｐｏｒｔｓＤｏｎｇａ」のチャン・ウンソン記者が５日、スポーツ報知の取材に応じ、７日の１次ラウンド第２戦で対戦する日本代表に関して言及した。今大会は打者専念となるドジャース・大谷翔平投手（３１）については「彼を抑えることはとてもとても難しいと思う」とし、「個人的には、山本由伸がどれくらい長いイニングを投げられるかどうか