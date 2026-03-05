歌手で俳優の中島健人、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照が出演するテレビ朝日系『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅大使になりたいッ！』が、6日午後11時15分（※一部地域除く）から放送される。【写真】横顔が美しすぎる中島健人同じ事務所内で仲良し3人組として知られる“けんしげひー”こと中島、重岡、岩本。本番組は、そんな3人が日本全国を巡り、“ミッションをクリアしながら”観光大使を目指し、街の魅力を学んで