病気の疑いがある子犬を、絶対に幸せにすると誓ってお家に迎えたら…？まさかの結末と現在の様子に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破。「面白過ぎる」「良かった！」といった声が寄せられています。 【動画：『致死率の高い病気の可能性がある』と言われた子犬→それでも『幸せにしたい』と飼った結果…想定外の結末】 病気の可能性がある子犬のお迎えを決意 Instagramアカウント「bell_eve.borderc