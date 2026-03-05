3月4日深夜放送のテレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』にて、森香澄が、“今1番可愛い”と語る事務所の後輩を紹介した。【関連】森香澄、最近流行りの“シール交換”に乗り遅れたワケ「1人で持ってるだけじゃ…」この日の放送では、出演者が、本当は教えたくない“今1番可愛い女の子”を紹介するという企画が行われた。この中で、自身が所属する事務所「seju」の後輩でもある高野真央の名前を挙げると、「めっちゃ可愛いんです」