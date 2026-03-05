三重県教育委員会は、ことし（2026年度･令和8年度）の公立高校・後期選抜の最終志願倍率を発表しました。 【全校掲載･確定版】三重県公立高校 全日制･定時制などの志願倍率･出願状況 一覧はコチラ 試験は3月10日（火）に行われ、合格発表は3月17日（火）です。 後期選抜の最終の出願状況・志願倍率を画像でお伝えします。