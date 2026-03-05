27年前、名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、逮捕された安福久美子容疑者が3月5日に起訴され、被害者の夫が思いを語りました。5日、行きつけの理髪店で髪を切る高羽悟さん(69)。昼ご飯に向かおうとしたところ、検事から妻を殺害した容疑者が起訴されたと連絡が入りました。高羽悟さん：「検事から連絡がありました。なんか急に腹が減ってきた。ホッとして、やっと…」1999年11月、西区稲生町のアパートで妻の奈美子