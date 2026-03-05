２０２６年１月、札幌市西区の路上で面識のない小学生を殴ったとして４４歳の男が逮捕されました。男は容疑を否認しています。暴行の疑いで逮捕されたのは、札幌市西区に住む無職の男・４４歳です。男は２０２６年１月２２日に、札幌市西区八軒７条西１丁目の路上で、下校中の小学５年生の男の子に肘をぶつけたあと、腹部を１回殴った疑いが持たれています。警察によりますと、２人は面識がないということです。付近の防犯カメラの