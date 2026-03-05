プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが、5日放送のTOKYOMXのドキュメンタリー番組「TOKYO1weekストーリー」（木曜後5・59）に出演し、芸能活動休止期間について明かした。ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にお笑いタレントやす子への不適切なSNS投稿を理由に活動を自粛。昨年12月にプロレスラーとして再起した。休止中の日々について語った。「一番最初の1カ月は本当に