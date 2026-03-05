米NVIDIAは3月4日（現地時間）、同社グラフィックス向けドライバのホットフィックス版として、「Hotfix 595.76」を公開した。サポートページから入手できる。NVIDIA、GeForce RTX 50シリーズで発生していた電圧低下に対処。「Hotfix 595.76」公開中グラフィックスカードに何らかのオーバークロックが適用されていた際、現在公開中の最新版「595.71」を導入すると電圧が低下。最大動作周波数が抑制されてゲーム性能にも影響すること