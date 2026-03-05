富士通Japanは3月5日、大分県大分市の公共図書館（大分市民図書館）において、デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を活用した図書館のWeb利用者登録サービスを構築し、3月10日に運用を開始することを発表した。今回構築したサービスは、マイナンバーカードを使った本人確認などを行うためにデジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」と、行政サービスにおいてマイナンバーカードを活用するためのプラットフォーム「マイ