ここまで強く主張する以上、事実に基づくものなのか、それとも本人の認識が現実から離れてしまっているのか。ガールズグループ2NE1のパク・ボムが、同じグループメンバーのパク・サンダラを“狙い撃ち”した投稿を再びアップした。【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラパク・ボムは3月5日、自身のインスタグラムに「To. 国民の皆さんに書く手紙…」という文章を掲載し、1枚の写真を投稿した。痛々しすぎる再燃そ