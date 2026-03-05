ボーイズグループStray Kidsのメンバー、リノが日本のファッション誌撮影の裏側を公開した。3月5日、リノは自身のインスタグラムを更新。【写真】リノ、ハイトーンの髪に儚げな表情キャプションには、ファッション誌『NYLON JAPAN』とハイジュエリーブランド「Boucheron（ブシュロン）」のアカウントをタグ付けするなど、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、リノが『NYLON JAPAN』4月号の単独表紙を飾ったときの撮影の様子