「グランプリレース・Ｇ１」（５日、川口）高石光将（４４）＝川口・２８期＝にいい流れがきている。初日３Ｒは走路が乾き、０線２枠から２着に逃げ残った。２日目５Ｒも同枠・同ハンデから先制して押し切り勝ちを収めた。「なかなかいい。タイヤも良かった気がする。タイヤが頑張ってくれた」と満足げに語る。２節前の飯塚でフォークの中身を交換してから上昇ムード。「今節はドドドがない。乗りづらさがない」と手応えがあ