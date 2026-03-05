高市総理は5日、ドイツのメルツ首相と電話会談をおこない、中東情勢をめぐりイランの行動を非難しました。【写真を見る】【速報】高市総理がイランの行動を非難日独首脳電話会談で高市総理とドイツのメルツ首相の電話会談は5日、午後5時からおよそ20分間おこなわれました。電話会談では中東情勢をめぐり、イランの攻撃がエネルギー施設を含む民間施設や外交施設などに及び民間人の死者が出ていることから、高市総理はこうしたイ