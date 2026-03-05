俳優の勝呂誉（すぐろ・ほまれ）さんが１月２３日に肺がんのため、都内の病院で亡くなっていたことが５日、分かった。８５歳。所属事務所が発表した。勝呂さんは兵庫県出身。６１年にドラマ「青年の樹」でデビュー。共演した大空真弓と結婚した（後に離婚）。クイズ番組で活躍し、知性派タレントとしても有名になった。映画では「下町の太陽」「アンコ椿は恋の花」などに出演。ドラマは「水戸黄門」や「新・平家物語」などに