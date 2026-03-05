終わりの見えないアメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬。イランの死者が1000人を超える中、戦火はイスラエルの隣国レバノンにも拡大しています。トランプ大統領「戦況は控えめに言っても極めて順調だ。誰かが『10点満点で何点か？』と尋ねた。私は『15点くらいだ』と答えた」 イラン攻撃の成果をこう誇示したトランプ大統領。「我々はいま非常に有利な立場にあり、イランの指導層は急速に崩壊しつつある」と強調しました