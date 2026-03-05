第1日、10番でティーショットを放つ藤本佳則。6アンダーで首位＝ロイヤル・オークランドアンドグレンジ（共同）ISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権第1日（5日・ニュージーランド・ロイヤル・オークランドアンドグレンジGC＝7221ヤード、パー72）オーストラリアツアーとの共催で新規の開幕戦は藤本佳則が7バーディー、1ボギーの66をマークし、単独首位に立った。1打差2位は岩崎亜久竜、鍋谷太一ら5人。68の7位は片岡尚之