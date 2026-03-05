誰だって貧乏は嫌ですし、お金持ちになりたいと思っているのではないでしょうか。とはいえ、ちょっとした思考によって、自らお金を遠ざけている人もいるのです。いったい、どのような思考がお金を遠ざけているのでしょうか？ 3つの考え方について紹介します。?自分のメリットを優先しがちみんなで飲み会をしたときに割勘ではなく自分が食べた分だけ支払うような人を見かけることがあります。本人としては、「無駄遣いをしたくない