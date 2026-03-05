シンガポールメディアの連合早報によると、中国の今年の軍事予算は前年比7％増の1兆9095億6100万元（約43兆3470億3470万円）になる見通しであることが、中国財政部が5日公表した政府予算草案報告で分かった。過去3年は前年比7．2％増を維持していた。軍事予算の伸び率が7％を超えるのは5年連続。2016年に2桁の伸びが終わって以来、1桁の伸びを維持し、常にその年の国内総生産（GDP）成長率目標を上回っている。（翻訳・編集/柳川）