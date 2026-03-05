「本当にたまらん」スタンドのチアが注目を集めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、チャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦で開幕した。平日12時プレーボール開始とは思えぬ4万人を超えるファンが東京ドームに詰めかけた。日本では見慣れない、“特別ステージ”に現れた美女軍団が注目を集めた。三塁側内野席に設けられたチャイニーズ・タイペイ名物のチアリーダーの応援台。白いショートパンツ姿のチアが応