福岡県警八幡東署は5日、北九州市八幡東区東田4丁目の路上で同日午前3時50分ごろ、男が通行中の女性に下半身を見せる公然わいせつ事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜50歳くらい、身長160〜170で黒色ズボンを着用していた。