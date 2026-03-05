福岡県糸田町の森下博輝町長は5日、第三セクター「平成筑豊鉄道」（同県福智町）の在り方に関し、路線バスへの転換案を支持する意向を表明した。県や沿線9市町村などでつくる法定協議会は、同鉄道の将来像を巡りバス転換案を含む3案を選択肢として示している。糸田町の意向表明により、9自治体のうち過半数の5市町村がバス転換案を支持したことになる。