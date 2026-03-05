深刻な水不足が続く愛知県の東三河地方。田原市では5日、水道用水の節水をさらに強化しました。東三河地方に水を供給する豊川用水では、水源である宇連ダムの貯水率が5日午前0時時点で2.1％と深刻な水不足が続いていて、農業・工業用水で40％、水道用水で20％の節水を実施しています。田原市では5日から節水対策を強化するとして、職員が市内40カ所で水道水の水圧を下げる作業をおこなっています。市は、現在の状況が続け