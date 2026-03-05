半グレグループのリーダー格で、「テポドン」を自称する男に対し、傷害や恐喝、威力業務妨害などの罪で懲役４年６カ月の実刑判決が言い渡されました。判決を詳報します。自らを「テポドン」と名乗り、半グレグループを率いていた、大阪市浪速区在住の自営業・吉満勇介被告（３９）。２月２４日に大阪地裁で言い渡された判決では、吉満被告に、傷害・恐喝未遂・恐喝・暴行・威力業務妨害の５つの罪が認められました。▼加熱直後