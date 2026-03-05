５日午後２時半頃、山梨県都留市田野倉の富士急行線田野倉駅付近で、大月行きの上り普通列車（３両編成）の先頭車両が一部脱線する事故があった。運行する富士山麓電気鉄道によると、列車には乗客４２人、乗員３人が乗っていたが、けが人はいないという。駅のホーム手前で脱線したといい、同社が原因を調べている。