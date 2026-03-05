早稲田夕季氏（資料写真）中道改革連合の早稲田夕季副代表（衆院比例南関東）は５日の衆院予算委員会で、東京地裁に続いて東京高裁からも解散命令が出た世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と自民党の接点を追及した。出席した閣僚に教団との関係をただし、松本洋平文部科学相は、秘書が代理で会合に出席した際に会費を支出したほか、自身が教団施設を訪問したことを明らかにした。文科相は２０２２年の自民の調査に報告してい