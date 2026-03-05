歌舞伎俳優の坂東巳之助が５日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「三月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」に出演した。加賀藩の御家騒動を題材にした名作「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚。野ざらしにされた骨が寄せ集まり、亡霊になることから「骨寄せの岩藤」と言われている。桜の花びらが舞い散る「花の山の場」では、局岩藤の亡霊役の巳之助が、ふ