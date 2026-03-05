プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。羽生さんが５日、宮城県内のスケートリンクでリハーサルに参加した。東日本大震災発生から１１日で１５年の今年。希望の発信がテーマの「ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ」は、４年連続４回目の開催になる。振付師のデービ