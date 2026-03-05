◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―チェコ（５日・東京ドーム）０９年の第２回ＷＢＣ準優勝の韓国が４大会ぶりの１次ラウンド初戦白星を目指し、東京ドームでチェコと対戦する。１３、１７、２３年大会はいずれも初戦黒星スタートから１次ラウンド敗退。試合前会見でリュ・ジヒョン監督は「一番意識したいのは初戦の重要性。非常に大切な試合になる」と話した。両国のスタメンは以下の通り。▽韓国代表１（指）キム・ドヨン