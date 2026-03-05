「物申す系」YouTuberのシバター氏が2026年3月5日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、仮想通貨「SANAE TOKEN」をめぐる問題で大炎上中の実業家・溝口勇児氏に「宣戦布告」した。一時30倍に高騰も首相発言を受け大暴落溝口氏をめぐっては、同氏率いるコミュニティ「NoBorder DAO」が2月25日に高市首相を連想させる仮想通貨「SANAE TOKEN」を発行。溝口氏はYouTube番組「REAL VALUE」内で「高市さんサイドとはコミュニケーシ