宇多田ヒカル 宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」がアニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌に決定した。今回の発表に合わせて、写真家のTakay氏が手掛けた新アーティストビジュアルが公開された。1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』[毎週（日）18時〜18時30分]。これまで『ちびまる子ちゃん』では12作のエンディング主題歌が使用さ