『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』 4月18日＆19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームで開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』の第３弾出演者情報解禁として、8人組アイドルグループtimeleszの出演が発表された。timeleszは、4月19日(日)公演での出演が決定。昨年、新体制となって初めてのアルバムリリース、全国アリーナツアー、そしてドームツアーを大成功に