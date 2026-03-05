北九州市小倉北区の商店街で5日、献血への協力が呼びかけられました。年度末が近づくこの時期は献血をする人が減る傾向にあり、ことしは特にA型とO型の血液が不足しているということです。■呼びかけ「献血にご協力、お願いします。」5日午前、北九州市小倉北区の魚町銀天街ではコックコート姿の人たちが、行き交う人たちに献血を呼びかけました。呼びかけをしたのは、西洋料理人で構成される公益社団法人「全日本司厨士協会