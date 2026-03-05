連合 2026年春闘の賃上げ要求は平均5.94%（昨年同時期の平均は6.09%） ベースアップ（ベア）の要求は4.37%（昨年同時期の平均は4.51%） 昨年を下回っているものの、高水準の賃上げ実現へ順調な滑り出し